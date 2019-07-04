Огромный астероид несется к Земле

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Астероид Asteroid FT3 с разрушительной силой 2700 мегатонн взрывчатого тротила движется в сторону Земли. Об этом сообщает Express.

По данным портала, астероид диаметром в 340 метров и весом в 55 млрд кг может врезаться в Землю в конце текущего года.

Как отмечается, при столкновении с Землей, астероид влетит в планету со скоростью 20,37 км/с.

При этом Asteroid FT3 пролетит рядом с Землей 3 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что четыре астероида летят прямо на Землю.