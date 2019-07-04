Ворованный 3000-летний бюст Тутанхамона потребовали снять с аукциона

Министерство иностранных дел Египта попросило аукционный дом Christie's не выставлять на продажу украденный бюст фараона Тутанхамона. Об этом пишет «Би-би-си».

Власти страны утверждают, что изделие было незаконно вывезено из храма Каира в 1970-х годах. Скульптура является культурным наследием Египта и должна быть возвращена в страну. Администрация аукциона утверждает, что выставленный на торги лот, был приобретен немецким коллекционером в период с 1973 по 1974 года. Кроме того, Christie's публиковал список всех владельцев реликвии за последние 50 лет в хронологическом порядке.

Скульптура фараона сделана из кварцита коричневого цвета. Бюст представляет собой голову бога Амона с чертами лица Тутанхамона. По предварительным оценкам специалистов продажа бюста принес0т Christie's около $5 млн. Реликвия будет выставлена на торги в Лондоне 4 июля.