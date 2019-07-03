Генетики раскрыли родину древних филистимлян
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Ученые изучили генетический материал, который был извлечен из костей «первых филистимлян» в израильском Ашкелоне — древнего народа, населявшего приморскую часть Израиля. Об этом сообщает Science Advances.
Согласно генетикам, филистимляне оказались выходцами из Европы.
Ученые отметили, что жители Ашкелона в генетическом плане отличались от других людей, населяющих Левант — страны восточной части Средиземноморья.
По мнению исследователей, их родиной мог быть юг Европы.
«Но более точно мы сможем сказать только после того, как найдем новые образцы ДНК», — пояснил ученый.
Считается, что филистимляне принадлежали к «народам моря», которые пытались покорить Древний Египет.