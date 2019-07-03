Найден источник необычных сигналов из космоса

Исследователи из Калифорнийского технологического института определили происхождение необычного сигнала из космоса. Об этом говорится на сайте учебного заведения.

По словам ученых, им удалось зарегистрировать новый одиночный радиовсплеск, который получил обозначение FRB 190523.

Они отметили, что вспышка радиоизлучения пришла из галактики, которая находится на расстоянии 7,9 млрд световых лет.

Однако точное местонахождение определить довольно трудно, уточнили исследователи.

Они также добавили, что данная галактика похожа на Млечный Путь.

«Это открытие показывает, что каждая галактика, даже такая обычная, как наш Млечный Путь, может генерировать FRB-сигналы», — подчеркнули ученые.

Ранее сообщалось, что к Земле несется астероид размером с футбольное поле.