В мире появился неизвестный смертельный вирус

Причины появления неизвестного смертельного вируса, которым заразились уже несколько человек, пытаются найти в Боливии. Об этом пишет La Razon.

По словам министра здравоохранения Боливии Габриэлы Монтаньо, уже зарегистрирован один случай смерти – это врач из провинции Каранави.

Сейчас под наблюдением три пациентки, у которых может возникнуть этот вирус. Отмечается, что две из них контактировали с двумя врачами, которые заразились от скончавшегося. У них были исключены вирусы типа денге, чикунгунья или гриппа.

Для укрепления медицинской команды боливийских специалистов в страну прибыл специалист по инфектологии из Бразилии. Также, по словам Монтаньо, Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) было предложено сотрудничать с двумя другими врачами.

Ранее неизвестный вирус поразил редкий вид кенгуру в Австралии.