Названы места, откуда можно увидеть полное солнечное затмение

Полное солнечное затмение можно будет увидеть во вторник, 2 июля, сообщают «Известия» со ссылкой на Московский планетарий.

Зрелище будет доступно жителям Западного полушария Земли.

Наиболее четко явлением смогут насладиться в Аргентине, Чили, и юго-восточной части Тихого океана.

В планетарии уточнили, что в текущем году можно будет полюбоваться пятью затмениями — тремя солнечными и двумя лунными.

Кроме полного затмения Солнца, остальные четыре будут видны с российской территории.