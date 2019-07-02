Ученые открыли необычное свойство света
close
Группа испанских и американских физиков заявила об обнаружении уникальной особенности светового излучения, сообщают СМИ.
В исследовании отмечается, что свет имеет так называемый закрученный импульс излучения, что ранее казалось невозможным.
Специалисты подтвердили, что наличие длины волн у света давно известно мировому сообществу, однако сама способность света каким-то образом «скручиваться» является невероятной.
Новое явление было названо собственным крутящим моментом.
Ранее ученые впервые передали музыку по атомному радио.