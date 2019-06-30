Медик объяснил возникновение предсмертных переживаний
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Невролог Игорь Вознюк объяснил природу появления «предсмертных» переживаний в организме человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.
До этого ученые из Дании, Норвегии и Германии рассказали, что около 10% людей испытывают так называемые предсмертные переживания.
Российский невролог согласился с введенными термином и заявил, что такие переживания существуют.
По его словам, процессы, которые приводят человека к смерти, идут через кризис микроциркуляции. То есть происходит искажение восприятия, паника, уход в себя — всем это может мыть маркерами «пограничного состояния».
«Гипоксические воздействия всегда бывали на пограничном состоянии», — уточнил Вознюк.
Ранее ученые рассказали, что люди чувствуют «перед смертью».