SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета

Компания SpaceX потеряла три спутника из 60, которые были запущены на орбиту в рамках миссии Starlink. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Как отмечается, спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать.

Уточняется, что оставшиеся 57 спутников продолжают обмениваться данными со станциями на Земле.

Кроме того, согласно заявлению компании, компания собирается вернуть с орбиты еще два спутника, чтобы утилизировать их.

Starlink — спутниковая сеть, которая должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Ранее сообщалось, что спутники SpaceX для глобального интернета успешно подключились.