SpaceX потеряла три спутника для глобального интернета
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Компания SpaceX потеряла три спутника из 60, которые были запущены на орбиту в рамках миссии Starlink. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на заявление компании.
Как отмечается, спутники потеряли связь с Землей и перестали функционировать.
Уточняется, что оставшиеся 57 спутников продолжают обмениваться данными со станциями на Земле.
Кроме того, согласно заявлению компании, компания собирается вернуть с орбиты еще два спутника, чтобы утилизировать их.
Starlink — спутниковая сеть, которая должна обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет.
Ранее сообщалось, что спутники SpaceX для глобального интернета успешно подключились.