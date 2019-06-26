Ученые нашли место для жизни мамонтов

Ученые обнаружили место для жизни мамонта в случае его возрождения. Об этом сообщает Cnet со ссылкой на исследователя Джорджа Черча из Гарвардского университета.

По его словам, животных, вымерших четыре тысячи лет назад, можно было бы расселить в Сибири. Там, по его мнению, может появиться экосистема, снова пригодная для жизни мамонта.

При этом он отметил, что его команда занимается изучением генома мамонтов, и главная задача исследователей — не возродить мамонтов, а спасти азиатских слонов, которые находятся на грани вымирания.

Он пояснил, что его команда хочет создать гибрид мамонта и слона. Тогда, уточнил ученый, у слона появятся инструменты, которые позволят ему выжить в тундре.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье найден череп мамонта с древним кладом.