Российский космонавт установил рекорд пребывания на МКС

Российский космонавт Олег Кононенко за четыре космических полета суммарно провел на станции 737 суток, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

«С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет», — сказал он.

Кононенко вернулся с МКС и проходит реабилитацию.

Ранее Олег Кононенко передал командование МКС другому россиянину Алексею Овчинину.