Корабль «Союз МС-11» начал спуск с орбиты
Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, корабль включил двигатели на торможение и начал спуск с орбиты.
Как отмечается, на борту «Союза» находятся космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак.
При этом к месту посадки корабля вылетела авиационная группа.
Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени подлета к МКС.