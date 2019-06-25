Корабль «Союз МС-11» начал спуск с орбиты

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Космический корабль «Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС на борту начал спуск с орбиты. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, корабль включил двигатели на торможение и начал спуск с орбиты.

Как отмечается, на борту «Союза» находятся космонавт Олег Кононенко, астронавты Энн Макклейн (NASA) и Давид Сен-Жак.

При этом к месту посадки корабля вылетела авиационная группа.

Ранее сообщалось, что «Прогресс МС-11» установил рекорд по времени подлета к МКС.