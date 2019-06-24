Командование на МКС перешло к россиянину
Командование Международной космической станцией (МКС) перешло к россиянину Алексею Овчинину, передает РИА «Новости».
До этого руководство станцией также осуществлял гражданин России Олег Кононенко.
Процедура прошла перед возвращением на Землю 25 июня.
На МКС вместе с Овчининым останутся американцы Ник Хейг и Кристина Кук. 21 июля к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.
Ранее были названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС.