Командование на МКС перешло к россиянину

Командование Международной космической станцией (МКС) перешло к россиянину Алексею Овчинину, передает РИА «Новости».

До этого руководство станцией также осуществлял гражданин России Олег Кононенко.

Процедура прошла перед возвращением на Землю 25 июня.

На МКС вместе с Овчининым останутся американцы Ник Хейг и Кристина Кук. 21 июля к ним должны присоединиться россиянин Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американец Эндрю Морган.

Ранее были названы сроки запуска Crew Dragon с экипажем к МКС.