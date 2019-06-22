NASA обнаружило на Марсе признаки жизни

Ученые NASA с помощью марсохода Curiosity провели исследование на Марсе и нашли метан, который чаще всего указывает на присутствие жизни, сообщает «Московский комсомолец».

Ученые намерены провести дополнительные опыты на планете.

Контролеры миссии на Земле запросили дополнительные данные, чтобы свериться и выяснить, правда ли, что на Марсе могут находиться живые микроорганизмы, способные вырабатывать метан.

Ранее американские ученые допускали, что Марс мог быть населен организмами, но очень давно, примерно 4 млрд лет назад.