В Роскосмосе решили перестраховаться и перенесли пуск «Протона-М»
Замгенерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов заявил, что перенос пуска ракеты «Протон-М» с астрофизической обсерваторией является перестраховочной мерой, сообщает РИА «Новости».
Пуск ракеты «Протон-М» с Байконура, запланированный на 21 июня, был перенесен из-за неполадок с аккумулятором.
Повторный старт будет осуществлен 12-13 июля.
По его словам, запуск можно было бы провести и с неисправностью, однако проигнорировать этот факт в Роскосмосе не могли.