В Роскосмосе решили перестраховаться и перенесли пуск «Протона-М»

Замгенерального директора по космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов заявил, что перенос пуска ракеты «Протон-М» с астрофизической обсерваторией является перестраховочной мерой, сообщает РИА «Новости».

Пуск ракеты «Протон-М» с Байконура, запланированный на 21 июня, был перенесен из-за неполадок с аккумулятором.

Повторный старт будет осуществлен 12-13 июля.

По его словам, запуск можно было бы провести и с неисправностью, однако проигнорировать этот факт в Роскосмосе не могли.