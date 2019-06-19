Ученые предрекли новую глобальную катастрофу

Ученые национального института в Новой Зеландии выявили ускоренные рост содержания метана в атмосфере Земли, что может стать причиной экологической катастрофы. Об этом сообщает портал Phys.org.

Экспертами были проведены исследования вод и атмосферы в Веллингтоне. Ученые не дали объяснений, почему доля метана повышается. Однако ряд исследователей утверждает, что вклад в новую глобальную катастрофу вносят владельцы животных ферм.

В качестве иного фактора было названо увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Агентство по охране окружающей среды США также выявило, что в течение 100 лет одна молекула метана оказывает в 28-36 раз больший парниковый эффект, чем молекула углекислого газа.

Ученые утверждают, что рост концентрации метана возместит снижение выбросов углекислого газа даже, если они значительно сократятся в рамках целей Парижского соглашения.

Ранее сообщалось, ученые предупредили о неизбежности климатической катастрофы в связи с падением эмиссионного бюджета углекислого газа почти до нуля.