Ученые предрекли новую глобальную катастрофу
Ученые национального института в Новой Зеландии выявили ускоренные рост содержания метана в атмосфере Земли, что может стать причиной экологической катастрофы. Об этом сообщает портал Phys.org.
Экспертами были проведены исследования вод и атмосферы в Веллингтоне. Ученые не дали объяснений, почему доля метана повышается. Однако ряд исследователей утверждает, что вклад в новую глобальную катастрофу вносят владельцы животных ферм.
В качестве иного фактора было названо увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.
Агентство по охране окружающей среды США также выявило, что в течение 100 лет одна молекула метана оказывает в 28-36 раз больший парниковый эффект, чем молекула углекислого газа.
Ученые утверждают, что рост концентрации метана возместит снижение выбросов углекислого газа даже, если они значительно сократятся в рамках целей Парижского соглашения.
Ранее сообщалось, ученые предупредили о неизбежности климатической катастрофы в связи с падением эмиссионного бюджета углекислого газа почти до нуля.