Ученые выявили новую опасность фастфуда

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Ученые из Австралийского национального университета заявили, что фастфуд способствует раннему старению мозга. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, специалисты проанализировали итоги 200 работ по теме и пришли к выводу, что фастфуд пагубно влияет на человека.

«Мы нашли убедительные доказательства того, что нездоровые привычки питания и отсутствие физических упражнений в течение длительного периода времени ставят их под серьезный риск развития диабета 2 типа и значительного снижения функции мозга», — говорится в исследовании.

Ранее ученые назвали опасность фастфуда для детей.