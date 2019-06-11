Ученые обнаружили аномалию в мантии Луны

Ученые из программы изучения гравитационного поля и внутреннего строения Луны (GRAIL) обнаружили, что в мантии Луны содержится железно-никелевый астероид, который частично застрял на пути к лунному ядру. Об этом сообщает Live Since.

Ведущий исследователь, доцент кафедры планетарной геофизики в колледже искусств и наук Университета Бэйлора Питер Джеймс заявил, что они провели математический расчет в ходе которого выяснили, что ядро астероида может оставаться в мантии Луны и на сегодняшний день.

Перед этим ученые выяснили, что глубоко под самой низкой точкой самого большого кратера в солнечной системе в бассейне Луны Южного полюса Эйткен существует «аномалия» тяжелого вещества размером с Гавайи. Вероятно, это остатки астероида, которому 4 миллиарда лет. Это «аномалия», очевидно, изменяет гравитационное поле Луны.

Ранее сообщалось, что китайский луноход исследовал мантию обратной стороны Луны.