Ученые рассказали как перестать быть «совой»

Ученые из Великобритании и Австралии поделились рекомендациями, как изменить биоритм людей, которые привыкли поздно ложиться и рано вставать. Об этом сообщает Sleep Medicine.

Исследователи провели эксперимент с 22 людьми, которые привыкли ложиться после двух ночи и вставать не раньше десяти утра. В течение тех недель группа просыпалась на два-три часа раньше обычного, завтракала. Обед и ужин у них был строго по расписанию вне зависимости будний это или выходной день. Причем последняя трапеза за день должна была быть до семи вечера.

Все добровольцы заметили положительное изменение в мозговой и физической активности утром. Пик производительности труда сместился с вечернего времени на день. Также участники отметили снижение уровня стресса и депрессии.

По словам автора работы Жлизы Фейсер-Чайлд этот метод улучшает психическое здоровье, повышает производительность труда в дневное время суток, а также уменьшает сонливость.

Также в исследовании говорится, что поэтапное изменение режима может поспособствовать понижению заболеваемости, а также избежать внезапных скачков настроения.

Ранее сообщалось, что назвали причину преждевременной смерти молодых людей.