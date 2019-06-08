Ученые назвали полезный для сердца напиток

Японские ученые из медико-стоматологического университета выяснили, что употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщает MedicalXpress.

Как отмечается, в эксперименте участвовали 184 мужчин и 297 женщин, которые на протяжении года употребляли напиток в неограниченном количестве. После этого ученые проверили состояние сердца у пациентов.

Выяснилось, что после употребления томатного сока у пациентов с артериальной гипертензией или предгипертонией существенно понизилось кровяное давление.

Более того, у других участников эксперимента уменьшился показатель уровня холестерина.

Уточняется, что данный напиток в равной степени оказывает влияние на женщин и мужчин, а также на представителей различных возрастных групп.

Ранее был найден способ понизить артериальное давление.