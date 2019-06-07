NASA откроет МКС для туристов за $50 млн

NASA разрешит частным туристам останавливаться на Международной космической станции (МКС), сообщает Reuters.

Отмечается, что в течение месяца туристы смогут жить на МКС. Стоимость пребывания составит около $35 тыс. за ночь.

По примерным оценкам, общая стоимость полета составит около $50 млн за место.

NASA будет разрешать до двух частных полетов на станцию ​​в год, каждая продолжительностью до 30 дней.

Первая миссия может быть осуществлена уже в 2020 году. Туристы смогут летать на МКС системами запуска, разработанными Boeing и SpaceX.