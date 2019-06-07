ЕС может пострадать от запрета США на космические услуги РФ

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что решение США о запрете на космические услуги России может коснуться европейских компаний, которые используют аппаратах американские комплектующие. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, американские власти могут требовать не только у американских, но и у европейских и дургих производителей спутников, не выводить их российскими аппаратами.

Рогозин увидел в этом нарушение сложившегося баланса в мире пусковых услуг.

Новость дополняется.