Названо необходимое для продления жизни количество шагов в сутки

Американские ученые выяснили, сколько шагов в день необходимо совершать, чтобы чувствовать себя лучше. Результатом проведенных тестов стали примерно 4,5 тысяч шагов. Об этом сообщает Journal of the American Medical Association.

Для недельного эксперимента были взяты 16741 женщина в возрасте около 72 лет. Женщины, которые преодолевали отметку в 4400 шага в день имели более низкие показатели смертности. У них улучшалось здоровье, а также уменьшалась вероятность появления различных болезней. Эти результаты улучшались пропорционально увеличению проходимых шагов.

В ходе исследования учитывались личные показатели здоровья каждой участницы, наследственность, а также наличие вредных привычек.

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