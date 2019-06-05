Фонд памяти Дятлова требует возобновить расследование гибели тургруппы

Фонд памяти группы Дятлова заявил о намерении обратиться в Следственный комитет и потребовать возобновления следствия по факту гибели тургруппы, сообщает РИА «Новости».

Об этом рассказал руководитель фонда Юрий Кунцевич.

Он заявил, что уголовное дело, копию которого фонд имеет на руках, не соответствует уголовно-процессуальному кодексу. Кунцевич также заявил, что намерен добиться от председателя СК Александра Бастрыкина принятия решения о возобновлении расследования.

Ранее Следственный комитет России опубликовал заключение о том, что смерть участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова в 1959 году была связана со сходом снежной лавины и неопытностью.

Не все исследователи загадочной трагедии согласны с таким выводом — в частности, свои версии недавно выдвигал шоумен Андрей Малахов.