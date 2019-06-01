Интерпол занялся розыском управленца компаний Роскосмоса

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Бывшего замруководителя одного из ведущих предприятий Роскосмоса корпорации «Стратегические пункты управления — ЦКБ ТМ» Анатолия Лазарева объявили в международный розыск. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Как отметили в МВД, 63-летнего Лазарева обвиняют в мошенничестве на сумму, превышающую 20 млн руб., при выполнении контракта для Минобороны. Согласно имеющейся информации, контракт не был выполнен, а Лазарев и «неустановленные следствием лица» похитили предназначенные на его реализацию 22 млн руб.

Адвокат Лазарева Артур Макаркин заявил, что следствие не представило доказательств того, что были предприняты попытки связаться с его подзащитным. Кроме того, пересечение Лазаревым границы не было подтверждено погрансулжбой.

«…Анатолий Лазарев настаивает, что контракт был выполнен в срок, а использование зарубежных комплектующих он согласовывал с соответствующими структурами, тем более что в 2012 году речь о санкциях еще не шла», — говорится в материале.

Его адвокат подчеркнул, что проект был свернут, а изготовленные блоки оказались невостребованными и были отправлены на склад для дальнейшего использования в других проектах. Однако в ходе проведенной следствием экспертизы они были признаны непригодными.

Ранее сообщалось, что Счетная палата проинформировала о том, что во время проверок в Роскомосе за прошлый год были выявлены нарушения, объем которых составляет примерно 50 млрд руб.