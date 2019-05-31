В России объявлен новый набор в космонавты, передает РИА «Новости».

О том, что вскоре стартует набор в российский космический отряд, стало известно в феврале.

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь шесть человек.