Депутат объяснился после слов о необходимости жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко пояснил свои слова по поводу того, что пожилым людям нужно жить «чуть-чуть впроголодь». Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам депутата, СМИ «передернули» его слова, поскольку он не считает, что люди в преклонном возрасте должны «жить впроголодь».

«А я — против, чтобы у них росли животы. Мною было обращено внимание именно на рост животов», — заявил Онищенко.

Он добавил, что полнота появляется в талии, поэтому нужно укреплять пресс.

Ранее Онищенко подтвердил эффективность физических нагрузок в борьбе с лишним весом, но добавил, что для пожилых людей интенсивные нагрузки могут быть затруднительны. Он также напомнил, что с возрастом обменные процессы в организме снижаются, что, по его мнению, ведет к необходимости слегка поголодать.