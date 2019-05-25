Следы динозавров обнаружили на северо-востоке Таиланда

В Таиланде в провинции Сакон Накхон нашли следы динозавров, которые там жили около 140 млн лет назад. Об этом сообщает The Thaiger.

Отмечается, что специалисты обнаружили около десятка следов динозавров на скалах.

По мнению экспертов, найденные следы принадлежат ящеротазовым динозаврам — тероподам.

Известно, что все тероподы перемещались на двух ногах, большинство из них были хищники, реже всеядные или растительноядные.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили останки «динозавра-бэтмена».