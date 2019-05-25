Умер Марри Гелл-Манн

В Соединенных Штатах в возрасте 89 лет скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн. Об этом стало известно из сообщения Института Санта-Фе.

Согласно имеющейся информации, ученый мирно умер дома 24 мая.

«Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Гелл-Манна в это трудное время», — отмечается в заявлении.

Марри Гелл-Манн получил Нобелевскую премию в 1969 году за открытия, которые связаны с классификацией элементарных частиц и их взаимодействий. В частности он ввел в физику квантовое число «странность», давшее возможность понять распад ряда мезонов.