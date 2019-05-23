Самый смертоносный вид курения назвали ученые

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины выяснили, что сигареты без фильтра наиболее опасны для здоровья. Об этом сообщает MedicalXpress.

По данным исследователей, курение сигарет без фильтра увеличивает вероятность смерти на 30%.

Как отмечается, курение таких сигарет также повышает риск смерти от рака легких.

При этом курение сигарет с фильтром довольно часто вызывает онкологические заболевания.

Ранее сообщалось, что ученые назвали продукты, которые вызывают рак.