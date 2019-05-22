В Центре подготовки космонавтов построят тренажер высадки на Луну

Центр подготовки космонавтов намерен построить тренажер, имитирующий поверхность Луны и заменяющий лунную гравитацию,сообщает РИА «Новости».

На нем космонавты смогут имитировать высадку на поверхность Луны.

«Кроме того, в составе тренажера обязательно будут реализованы технологии дополненной реальности», -— рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Ранее сообщалось, что российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» может отправить на Луну зарубежный малый спутник.