Жители США против изучения арабских цифр в школе, выяснил опрос

Согласно опросу Civic Science, 56% жителей Соединенных Штатов не считают необходимым изучение арабских цифр в школе, пишет Independent.

Отмечается, что еще 29% опрошенных посчитали, что арабские цифры нужно изучать в школе, а 15% затруднились с ответом.

Во время исследования социологи не говорили интервьюируемым, что такое «арабские цифры». Так принято называть систему исчисления из десяти знаков — 0,1,2,3,4,5,6,7,8 и 9.

В опросе приняли участие 3624 человек.

В прошлом году опрос показал, что более половины россиян не верят в высадку астронавтов США на Луну.