SpaceX подала иск против правительства США
Компания SpaceX подала иск против федерального правительства США, сообщает РИА «Новости».
Компания не разглашает детали разбирательства.
Отмечается, что иск содержит «конфиденциальную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования».
Издание замечает, что, очевидно, у SpaceX есть претензии относительно государственного контракта, однако пока неясно, против какой именно государственной программы закупок протестует компания.