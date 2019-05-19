SpaceX подала иск против правительства США

Компания SpaceX подала иск против федерального правительства США, сообщает РИА «Новости».

Компания не разглашает детали разбирательства.

Отмечается, что иск содержит «конфиденциальную и служебную информацию и сведения о выборе поставщиков, не предназначенную для обнародования».

Издание замечает, что, очевидно, у SpaceX есть претензии относительно государственного контракта, однако пока неясно, против какой именно государственной программы закупок протестует компания.