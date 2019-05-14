Ученые сообщили, что Солнце вызвало супермагнитную бурю на Земле, передает РИА «Новости».

Эта буря стала самой мощной за последние 1,5-2 года.

«Если сравнивать с событиями последних лет, то это событие крупное. За последние полтора-два года это наиболее крупная магнитная буря, событие впечатляющее», — заявил главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

Отмечается, что буря создает помехи в радиосвязи и продлится около 10 часов.

По словам ученого, событие может быть замечено метеочувствительными людьми.