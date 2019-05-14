Названа основная причина детского ожирения

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Риск ожирения выше у новорожденных, которые находятся на искусственном вскармливании или получающие грудное вскармливание лишь эпизодически. Об этом сообщает Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Чем дольше ребенок находится на грудном вскармливании, тем надежнее он защищен от возникновения ожирения», – заявил директор отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапах жизни ЕРБ ВОЗ.

Мсследование показывает, что избыточным весом страдает каждый пятый ребенок в Европе.При этом сообщается, что из 13,7 млн детей младшего школьного возраста (6-9 лет), проживающих в 21 стране-участнице исследования, крайнюю степень ожирения имеют почти 400 тысяч.

Чтобы избежать увеличение риска ожирения, ВОЗ рекомендует практиковать исключительно грудное вскармливание в течение первых 6 месяцев жизни ребенка.

Ранее японские ученые нашли связь между употреблением риса и снижением риска ожирения.