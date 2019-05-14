Трамп решил выделить $1,6 млрд на освоение Луны и Марса
Президент США Дональд Трамп принял решение выделить NASA дополнительно $1,6 млрд на освоение Луны и Марса. Об этом он сообщил в своем твиттере.
«Мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну», — написал Трамп.
По его словам, после Луна американские космонавты отправятся на Марс.
Он также подчеркнул, что США смогут «вернутся в космос по-крупному» за счет увеличения бюджета NASA.
Ранее сообщалось, что Трамп потребовал отправиться на Луну к 2024 году.