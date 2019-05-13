Пять неочевидных признаков диабета назвали ученые

Медики пришли к выводу, что определить диабет можно по пяти симптомам. Об этом сообщает «Российская газета».

Первый фактор — необычные изменения на коже. Они могут быть явно выражены или же просто чувствоваться (жжение и т.д.). Также стоит обратить внимание на свое здоровье, если кожа темнеет в области шеи, подмышек или паха.

Еще одним симптом диабета является усиление потливости в ночные часы, а также яркие сны, уточняет издание.

Отмечается, что долго затягивающиеся раны тоже могут свидетельствовать о наличии заболевания.

Ранее сообщалось, что постоянное чувство голода может свидетельствовать о развитии диабета.