Пять неочевидных признаков диабета назвали ученые
Медики пришли к выводу, что определить диабет можно по пяти симптомам. Об этом сообщает «Российская газета».
Первый фактор — необычные изменения на коже. Они могут быть явно выражены или же просто чувствоваться (жжение и т.д.). Также стоит обратить внимание на свое здоровье, если кожа темнеет в области шеи, подмышек или паха.
Еще одним симптом диабета является усиление потливости в ночные часы, а также яркие сны, уточняет издание.
Отмечается, что долго затягивающиеся раны тоже могут свидетельствовать о наличии заболевания.
Ранее сообщалось, что постоянное чувство голода может свидетельствовать о развитии диабета.