Илон Маск придумал непристойную шутку для лунного корабля Джеффа Безоса

Основатель Tesla Илон Маск в твиттере высмеял прототип лунного посадочного модуля, который представил глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.

Аппарат для посадки на Луну Безоса получил название Blue Moon («Голубая луна»). Маск опубликовал в сети пост с картинкой, на которой вместо Blue Moon написано Blue Balls («Голубые шары»).

«Ох, перестань дразнить, Джефф», — подписал твит Маск.

Посадочный модуль Blue Moon, который Безос представил на конференции 9 мая, способен перевозить грузы массой до 3,6 тонны.

Илон Маск руководит SpaceX, которая является конкурентом компании Blue Origin Безоса.

В апреле Илон Маск заговорил русскими пословицами.