Илон Маск придумал непристойную шутку для лунного корабля Джеффа Безоса
Основатель Tesla Илон Маск в твиттере высмеял прототип лунного посадочного модуля, который представил глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.
Аппарат для посадки на Луну Безоса получил название Blue Moon («Голубая луна»). Маск опубликовал в сети пост с картинкой, на которой вместо Blue Moon написано Blue Balls («Голубые шары»).
«Ох, перестань дразнить, Джефф», — подписал твит Маск.
Посадочный модуль Blue Moon, который Безос представил на конференции 9 мая, способен перевозить грузы массой до 3,6 тонны.
Илон Маск руководит SpaceX, которая является конкурентом компании Blue Origin Безоса.
В апреле Илон Маск заговорил русскими пословицами.
Oh stop teasing, Jeff �� pic.twitter.com/wuWPENcSE1— Elon Musk (@elonmusk) 10 мая 2019 г.