Вакцину против аллергии на кошек создадут в России
Ученые из МГМУ имени И. М. Сеченова вместе с коллегами из Венского медицинского университета работают над созданием вакцины против аллергии на кошек, передает РИА «Новости».
Отмечается, что разработки ведутся в рамках проекта Cat Project, первые опытные образцы вакцины могут появиться уже в начале следующего года.
По имеющимся данным, в настоящее время ученые подбирают наиболее эффективную комбинацию генно-инженерных копий белков, из которых затем будут синтезированы пептиды. Они и войдут в состав вакцины.
Подчеркивается, что сначала препарат будут испытывать на животных.
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