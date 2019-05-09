Вакцину против аллергии на кошек создадут в России

Ученые из МГМУ имени И. М. Сеченова вместе с коллегами из Венского медицинского университета работают над созданием вакцины против аллергии на кошек, передает РИА «Новости».

Отмечается, что разработки ведутся в рамках проекта Cat Project, первые опытные образцы вакцины могут появиться уже в начале следующего года.

По имеющимся данным, в настоящее время ученые подбирают наиболее эффективную комбинацию генно-инженерных копий белков, из которых затем будут синтезированы пептиды. Они и войдут в состав вакцины.

Подчеркивается, что сначала препарат будут испытывать на животных.

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