Археологи вскрыли 4000-летную священнцую гробницу

Индийские специалисты нашли два саркофага, возраст которых составляет около 4 тысяч лет. Об этом пишет Archaeology News Network.

Отмечается, что найдены два «гроба на ножках» с останками двух человек на месте, по их словам, крупнейшего позднего хараппского периода (то есть примерно второе тысячелетие до нашей эры).

В одной из гробниц был скелет женщины, меч, золотые бусы, браслет с полудрагоценных камнями, лук, наконечники стрел и керамические атрибуты. Сама гробница состояла из восьми рядов обожженного кирпича. В ней также находились фрагменты глиняной посуды и кости животных.

Ранее сообщалось, что гробница супружеской пары эпохи Птолемеев обнаружена в Египте.