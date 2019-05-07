Космонавты России начнут готовиться к высадке на других планетах

Начальник Центра подготовки космонавтов и герой России Павел Власов рассказал, что организация получила вертолет для тренировки космонавтов к высадке на других планетах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о вертолете Еврокоптер AS350. С его помощью космонавтов познакомят с вертикально взлетающими и садящимися аппаратами.

«Сформированные таким образом навыки пригодятся им для пилотирования аппаратов, которые будут опускаться на другие планеты», — сказал Власов.

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