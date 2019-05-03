Кому принадлежат найденные следы «снежного человека», рассказали военные

Обнаруженные в Гималаях индийской армией следы «йети» (мифического снежного человека) могли на самом деле принадлежать дикому медведю. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на представителя вооруженных сил Непала.

По его словам, местные жители отметили, что в этой местности можно натолкнуться на следы дикого медведя.

До этого сообщалось, что альпинистской экспедиционной группе армии Индии удалось обнаружить следы «йети».

Как отмечается, недалеко от базового лагеря Макалу был обнаружен след от стопы размером 32 на 15 дюймов (около 81 на 38 см).