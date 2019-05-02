Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX

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Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco», — сказал Кенигсман.

По его словам, данные двигатели прошли более 600 испытаний.

Он также добавил, что SpaceX продолжает расследование инцидента с Crew Dragon.

Ранее сообщалось, что в ходе испытаний Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент.