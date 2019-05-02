Причину аварии в ходе испытаний Crew Dragon назвали в SpaceX
Вице-президент SpaceX Ханс Кенигсман заявил, что авария в ходе испытаний космического корабля Crew Dragon произошла во время активации системы SuperDraco. Об этом сообщает РИА «Новости».
«У нас нет оснований полагать, что проблема была в самих двигателях SuperDraco», — сказал Кенигсман.
По его словам, данные двигатели прошли более 600 испытаний.
Он также добавил, что SpaceX продолжает расследование инцидента с Crew Dragon.
Ранее сообщалось, что в ходе испытаний Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент.