Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети
Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.
На основе данных телескопов ученые составили траекторию метеорита и смонтировали видео полета.
Как отмечает издание, 21 января на луне была зафиксирована вспышка. Ученые полагают, что причиной мог стать метеорит, врезавшийся в спутник Земли на скорости 61 тыс. км/ч.
По данным исследователей, вес метеорита составлял около 45 кг. Мощность взрыва оценивается примерно в 1,5 тонн тротила.
Ранее появилось видео падения метеорита в Нижегородской области.