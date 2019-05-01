Кадры столкновения Луны с метеоритом появились в сети

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Испанские астрономы опубликовали видео столкновения метеорита с поверхностью луны, сообщают iz.ru.

На основе данных телескопов ученые составили траекторию метеорита и смонтировали видео полета.

Как отмечает издание, 21 января на луне была зафиксирована вспышка. Ученые полагают, что причиной мог стать метеорит, врезавшийся в спутник Земли на скорости 61 тыс. км/ч.

По данным исследователей, вес метеорита составлял около 45 кг. Мощность взрыва оценивается примерно в 1,5 тонн тротила.

Ранее появилось видео падения метеорита в Нижегородской области.