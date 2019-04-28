О смертельной опасности недосыпа и стресса на работе предупредили ученые

Исследователи из Мюнхенского технического университета предупредили о смертельной опасности недосыпа и стресса на работе. Об этом говорится на сайте EurekAlert!.

Как отмечается, стресс и нарушение сна увеличивают риск сердечно-сосудистой смерти работников с гипертонией.

Уточняется, что в научном эксперименте приняли участие 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет, за жизнью которых ученые следили на протяжении 18 лет.

Выяснилось, что люди по причине стресса умирали из-за сердечно-сосудистых заболеваний в 1,6 раза чаще. Причем в случае недостаточного сна риск смертельного исхода увеличивался в три раза.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск смерти после инфаркта.