Ученые обнаружили в хлебе опасный ингредиент

Ученые Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета предупредили, что содержащийся в хлебе пропионат может привести к повышению уровня гормонов, связанных с риском развития ожирения и диабета. Тезисы их исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

Отмечается, что исследования ученые провели опыты на мышах и людях. В первом случае они вводили грызунам пропионат, после чего зафиксировали у них повышенное содержание глюкагона и норадреналина, а также белка FABP4, связывающего жирные кислоты.

Во втором эксперименте приняли участие 14 волонтеров, которые разделились на две группы — одна принимала пищу с пропионатом, а другая получала плацебо. В этом случае у первых испытуемых также оказались повышенными уровни глюкагона, норадреналина и белка FABP4.

Пропионат добавляют при выпечке хлеба, чтобы предотвратить появление плесени.

Ранее ученые нашли смертельную опасность в горячем чае.