Сбой в системе очистки воздуха случился на МКС

На Международной космической станции (МКС) произошел сбой в системе по удалению углекислого газа из воздуха. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в блоге Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечается, сбой произошел в среду, 23 апреля.

Уточняется, что система снова начала нормально работать после обновления программного обеспечения.

В сообщении также подчеркивается, что сбой длился недолго. Его причиной стало ложное срабатывание пожарной сигнализации в американском грузовом корабле, который пристыковался к МКС.

Ранее сообщалось, что МКС снова предложили вооружить «антимусорным лазером».