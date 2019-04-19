Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб

Джерри Кобб, летчица-рекордсменка и борец за права женщин на пилотирование космических кораблей, умерла во Флориде в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Space.com.

Кобб была одной из первых женщин, прошедших подготовку к космическим полетам наравне с астронавтами проекта «Меркурий». Она установила большое количество скоростных рекордов и была организатором проекта «Меркурий 13». Целью проекта являлось признание права женщин на полеты в космос наравне с мужчинами.

Кобб так и не попала в космос. Последнюю попытку отбора она предприняла в возрасте 77 лет.

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