Умерла летчица-рекордсменка Джерри Кобб
Джерри Кобб, летчица-рекордсменка и борец за права женщин на пилотирование космических кораблей, умерла во Флориде в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Space.com.
Кобб была одной из первых женщин, прошедших подготовку к космическим полетам наравне с астронавтами проекта «Меркурий». Она установила большое количество скоростных рекордов и была организатором проекта «Меркурий 13». Целью проекта являлось признание права женщин на полеты в космос наравне с мужчинами.
Кобб так и не попала в космос. Последнюю попытку отбора она предприняла в возрасте 77 лет.
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