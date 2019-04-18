Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые
Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Об этом сообщает International Journal of Epidemiology.
По данным экспертов, риск развития онкологического заболевания существует даже при употреблении этих продуктов в малых количествах.
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Как отмечается, для исследования ученые собрали данные 500 тысяч пациентов.
При этом риск развития рака у тех, кто употреблял в пищу 76 грамм красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел менее 20 грамм.
Ранее стали известны основные причины развития рака груди.