Какие продукты вызывают рак кишечника, выяснили ученые

<img src="//img.gazeta.ru/files3/972/12266972/Depositphotos_158706960_l-2015-pic905-895x505-61676.jpg">

Ученые из Оксфордского университета заявили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Об этом сообщает International Journal of Epidemiology.

По данным экспертов, риск развития онкологического заболевания существует даже при употреблении этих продуктов в малых количествах.

Реклама

Как отмечается, для исследования ученые собрали данные 500 тысяч пациентов.

При этом риск развития рака у тех, кто употреблял в пищу 76 грамм красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел менее 20 грамм.

Ранее стали известны основные причины развития рака груди.