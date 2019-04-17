Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.

Ученые заявили, что смогли вернуть мозг к жизни с помощью разработанного ими особого жидкого препарата BrainEx, который имитирует по структуре и составу кровь, и специального устройства, прокачивающего препарат через мозг и одновременно охлаждающее его.

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«Оказывается, что мы очень сильно недооценивали способность мозга крупных млекопитающих к восстановлению работы его мелких кровеносных сосудов, клеток и молекулярных сигнальных систем», — приводится заявление Ненада Сестана из Йеля.

Ученые считают, что в будущем аналоги BrainEx помогут людям справляться с последствиями тяжелых инсультов.

Ранее сообщалось, что ученые вживили человеческий ген в мозг обезьян.